Asesinan a conocido animador de salsa Romario Cartagena y a una mujer en el Callao

Un ataque a balazos se registró durante una reunión familiar dejando como saldo dos personas fallecidas y una herida. El hecho ocurrió el último domingo 25 de octubre, en el jirón Loreto, en el Callao.

Debido al ataque Romario Cartagena, un conocido animador de eventos de salsa, y de una mujer de 27 años que había acudido como invitada a la celebración perdieron la vida y una tercera persona identificada como Víctor Rumiche resultó herida.

De acuerdo con la información policial preliminar, el evento transcurría con total normalidad hasta que una aparente discusión desató la balacera en el lugar. Pese a los intentos de los testigos por auxiliar a las víctimas, los proyectiles impactaron contra el animador y la mujer.

Atención de afectados e investigaciones

La persona herida fue evacuada de emergencia hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internada. Los presentes lograron socorrer a tiempo al sobreviviente, mientras que los otros dos agraviados perdieron la vida debido a la gravedad de los impactos de bala.

Hasta el momento, agentes policiales se encuentran realizando las investigaciones respectivas, analizando diversas hipótesis y buscando cámaras de seguridad en los alrededores para esclarecer las causas del ataque y capturar a los responsables.