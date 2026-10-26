San Martín de Porres: realizan jornada de fumigación tras incremento de casos de dengue

Según cifras oficiales del Centro de Epidemiología, Lima Metropolitana concentra 5 mil casos reportados de dengue, de los cuales unos 3 mil se encuentran en Lima Norte, siendo un foco de atención ante el incremento de contagios.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el distrito de San Martín de Porres, donde las autoridades locales vienen adoptando medidas de prevención e intensifican las labores de fumigación y control en parques y viviendas.

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, detalló que las acciones de prevención se ejecutan de manera articulada para mitigar el impacto del fenómeno El Niño y frenar la reproducción del mosquito transmisor en diferentes puntos del distrito.

Recomendaciones sanitarias y ciclo del vector

Por su parte, César Alegre, inspector sanitario de la subgerencia de sanidad, explicó que las labores de fumigación eliminan únicamente al insecto en su etapa adulta, por lo que es indispensable atacar las fases de huevo, larva y pupa presentes en los hogares. Además, advirtió sobre el peligro en objetos como floreros con plantas o recipientes mal lavados, recomendando el uso de arena húmeda y el escobillado constante de los tachos donde almacenan agua.

Cabe resaltar, que se enfatizó que los domicilios deben mantenerse despejados durante el proceso de fumigación, cuyo tiempo de acción requiere que los ocupantes permanezcan fuera de las viviendas entre una y dos horas.