Padres protestan para exigir liberar espacio que pertenece a colegio en Villa El Salvador

Padres de la Institución Educativa 7093 República de Francia reclaman la recuperación de una losa deportiva ocupada desde hace más de ocho años.

Un grupo de padres de familia de la Institución Educativa 7093 República de Francia realizan una protesta para exigir a las autoridades el desalojo inmediato de ocupantes que mantienen tomada un área deportiva del plantel, en el distrito de Villa El Salvador.

Ellos piden la intervención del Ministerio de Educación y del Poder Judicial para resolver un conflicto legal prolongado que impide el desarrollo de la infraestructura escolar en beneficio de los menores.

De acuerdo con los representantes de los padres, el terreno en disputa corresponde a una losa sintética de más de 2 mil metros cuadrados que se encuentra en un proceso judicial con una empresa desde hace más de ocho años. Ellos aseguran que dicho espacio, destinado para las actividades deportivas de los estudiantes, ha sido alquilado de manera irregular para fines comerciales y eventos ajenos a la institución educativa.

Más denuncias y llamado a autoridades

Asimismo, durante la protesta se revelaron denuncias sobre presuntas presiones y afectaciones psicológicas contra alumnos que cuestionan la permanencia de los ocupantes en el recinto. Las madres de familia indicaron que los escolares se ven vulnerados y que es necesario que se brinde una solución para recuperar el predio.

Los manifestantes enfatizaron que el proceso judicial cuenta con trámites pendientes en las instancias correspondientes, por lo que demandan al Ministerio de Educación agilizar las gestiones para lograr la restitución total del terreno escolar.