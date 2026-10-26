San Juan de Miraflores: hieren a conductor de 71 años de la línea de transportes Cora Cora S.A.

Hoy, en la madrugada, la línea de transporte Cora Cora S.A. fue atacada por dos sicarios que estaban a bordo de una motocicleta. El conductor realizaba su trabajo diario de transporte público, llevando pasajeros, cuando dos sujetos lo intervinieron y dispararon contra el chofer de 71 años que terminó herido.

El bus de transporte quedó con los vidrios destrozados y con cinco perforaciones producto del ataque armado. Aunque los disparos iban directo al conductor, éste solo quedó con dos heridas.

La víctima no estaba sola, sino que también lo acompañaba su hijo que trabajaba de cobrador en ese momento, se encontraba en la parte posterior, pero acudió a atender a su padre de inmediato. “Mi papá estaba muy herido, entonces le dije que pare el auto, vino la policía y lo llevó al hospital”, mencionó el hijo de la víctima.

CONTINÚAN LAS EXTORSIONES AL TRANSPORTE

Se supo que el conductor de 71 años no es dueño del vehículo, pero la propietaria de la unidad habría siendo extorsionadas desde hace dos años y había una denuncia formal, según informó el hijo de la víctima. Aún se desconoce si la empresa Coracora A.A. también era extorsionada por bandas criminales.

Se presume que los atacantes serían miembros de la organización criminal “Los malditos del Cono Sur”. Según el mensaje extorsivo que dejó esta banda, toda la zona les pertenece y les exige “alinearse” para no atentar contra sus vidas.