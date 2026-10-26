San Martín de Porres: a balazos le quitan la vida a joven que salía de reencuentro estudiantil

En el distrito de San Martín de Porres, un estudiante falleció tras el ataque de delincuentes cuando salió de un reencuentro universitario. Según información preliminar, el joven se dirigía a su paradero en prolongación Naranjal.

La víctima fue atacada a balazos por dos delincuentes cuando se trasladaban en una motocicleta. El joven quedó en el pavimento y nadie pudo auxiliarlo porque la zona estaba desolada.

PNP INVESTIGA LAS CAUSAS DEL CRIMEN

Esto ocurrió entre el límite de los distritos de San Martín de Porres y Ventanilla. La victima se dirigía a su vivienda tras el reencuentro de estudiantes de la universidad.

La Policía aún desconoce la razón exacta de este crimen, pero ya tiene algunas hipótesis. Se espera que las cámaras de seguridad ayuden a identificar a los responsables, hasta el momento se sabe que los delincuentes realizaron cinco disparos contra la víctima.