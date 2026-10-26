Precios de la canasta básica se mantienen estables en Lima pese a alerta por lluvias

Debido a las lluvias ocasionadas por el fenómeno El Niño, hay preocupación ante un posible desabastecimiento de alimentos en Lima y el alza de la canasta básica familiar, por ello un equipo de Panamericana de Televisión acudió hasta el Mercado Mayorista de Santa Anita para conocer los precios que los comerciantes están ofertando los productos.

En la zona de limones se observa que su precio va desde 1.50 hasta 3 soles el kilo, lo que significa que su precio se mantiene, y según informan los comerciantes, no se espera una suba de precios hasta probablemente enero del próximo año. En cuanto a los tomates, un producto muy usado por madres de familia, se venden entre los 3 y 3.50 soles, los más caros.

Jim Castillo, especialista de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), explicó que se monitorea el fenómeno El Niño, pero por el momento los productos se mantienen por lo que llamó a la calma a la población. Añadió que el mercado mayorista está abastecido y pese que el limón se ha afectado por las lluvias, aún no se reporta el aumento de su precio.

Añadió, que los comerciantes ya conocen el fenómeno El Niño, pues no es la primera vez que este tipo de eventos les afecta. Castillo comentó que, si hay algún problema en las carreteras por efectos del clima, hay otras vías que permiten que el producto llegue, incluso, manifestó que se plantea transportar algunos productos sensibles al clima en barco o por avión, en caso las vías terrestres queden muy afectadas.

¿QUÉ TRABAJOS PREVENTIVOS SE HAN PLANIFICADO?

Jim Castillo de EMMSA explicó que en el Mercado Mayorista de Santa Anita se está hablando con el Ministerio de Agricultura el tema de almacenes y cámaras de frío si es necesario hacerlo, pero aún se están realizando las coordinaciones con los comerciantes sobre dicho tema. Cabe destacar que, por el momento no hay cambios en los precios, por ello pidió calma a la población y evitar especulaciones.

¿POR QUÉ EN ALGUNOS MERCADOS DE LIMA HAY UNA LIGERA ALZA?

Respecto a esta pregunta, en mercados de otros distritos se ha observado que algunos productos tienen un mayor precio, esto se debe a que existe una cadena para que el producto desde el Mercado Mayorista llegue a otros puntos, entonces la movilidad para trasladar el producto, los estibadores, entre otros, incrementan los costos, pero en el Mercado Mayorista, desde donde sale la mercadería a otros centros de abastos de la capital, los precios no han subido y se mantienen.