Presuntos extorsionadores disparan nueve veces contra pollería en La Perla

Un nuevo atentado contra una pollería ocurrió en la cuadra 8 de la avenida La Marina, en La Perla, Callao. La mampara del frontis del negocio terminó totalmente destruida con los orificios de bala que dispararon los delincuentes.

Durante la madrugada llegaron peritos de criminalística y encontraron nueve orificios en la puerta de vidrio y los casquillos regados en la vía. Lo que se desconoce aún es si este atentado ocurrió cuando había clientes en el local.

DOS ATAQUES EXTORSIVOS EN UNA SEMANA

Cabe destacar que, este negocio queda a una cuadra de otra pollería del mismo nombre, la cual fue atacada hace unos días, es decir, en menos de una semana dos pollerías de esta empresa fueron extorsionadas.

Por otro lado, una cámara de seguridad de una vivienda colindante probablemente captó cuando llegaron los delincuentes, además, este mismo negocio también cuenta con una cámara de seguridad en la parte superior.

INVESTIGACIONES POLICIALES CONTINÚAN

Los agentes policiales ya están realizando las investigaciones y las pericias para obtener estas imágenes. Algunos vecinos aseguran que no es la primera vez que realizan atentados contra estas pollerías, pues hace unos meses también las atacaron.

Los agentes de seguridad continúan las investigaciones, en tanto los peritos interrogaron a trabajadores del negocio y a testigos.