Doble crimen en el Callao: presuntos sicarios asesinan a balazos a dos jóvenes

Dos hombres fueron asesinados en ataques perpetrados por presuntos sicarios en el Callao. Ambos crímenes ocurrieron con pocos minutos de diferencia y a corta distancia, lo que ha motivado una investigación policial para determinar un posible vínculo.

El primer crimen ocurrió cuando un joven de 18 años, cuya identidad aún se desconoce, se desplazaba por la avenida La Alameda en compañía de una mujer, siendo interceptado por sujetos a bordo de motocicletas.

Según testigos, los atacantes abrieron fuego y dispararon al menos cinco veces contra la víctima, quien intentó ocultarse debajo de una camioneta. La acompañante solicitó ayuda y el herido fue trasladado de emergencia al Hospital San José, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

Segundo crimen en Santa Rosa

Casi de manera simultánea, a unos cinco minutos de distancia, se registró un segundo ataque armado en los exteriores de una bodega ubicada en el asentamiento humano Santa Rosa. De acuerdo con los vecinos, otro hombre que se encontraba en el lugar junto a una mujer fue atacado a balazos por sujetos en motocicleta, quienes le propinaron al menos siete disparos antes de huir del lugar y dejar a la víctima tendida en el pavimento. Los residentes de la zona auxiliaron al afectado y lo llevaron al Hospital Daniel Alcides Carrión donde llegó sin vida.

Investigaciones de homicidios

Efectivos de la Policía Nacional del Perú asumieron las diligencias correspondientes para esclarecer ambos homicidios y analizan si guardan relación bajo la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas en la jurisdicción. Además, se revisan las cámaras de seguridad en los puntos de los ataques para identificar a los autores de los crímenes ocurridos en la provincia constitucional.