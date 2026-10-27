Buenos Días Perú

27/10/2026

Megaoperativo en SJL: desarticulan a presunta banda "Los Orientales" por falsificación de dinero

La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutan allanamientos y detenciones en la zona de Casa Blanca contra una presunta banda dedicada a la falsificación de billetes nacionales y extranjeros.



Un megaoperativo policial liderado por la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional y el Ministerio Público se desarrolla en cuatro puntos del sector de Casa Blanca, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La intervención, fundamentada en una orden de detención y allanamiento emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tiene como objetivo desarticular a la presunta red criminal autodenominada 'Los Orientales', investigada por el delito de falsificación sistemática de dinero nacional y extranjero.

Estructura delictiva y roles 

Según las investigaciones preliminares, los presuntos integrantes de esta organización operaban con roles estrictamente definidos que abarcaban desde la fase de impresión y el troquelado hasta los acabados y la distribución mayorista de los billetes falsos. Las pesquisas señalan que el grupo criminal falsificaba tanto soles como dólares, los cuales habrían sido introducidos fraudulentamente mediante cajeros de depósito utilizando un método de alta sofisticación artesanal.

Incautaciones y despliegue a nivel nacional

Durante las diligencias, las fuerzas del orden lograron la incautación de una cuantiosa cantidad de billetes falsificados, además de armamento de fuego, principalmente revólveres, que pertenecerían a los sospechosos. Las indagaciones policiales indican que esta facción criminal habría operado de forma ilícita en la zona durante aproximadamente tres años.

Las acciones operativas forman parte de un despliegue simultáneo que también comprende registros en otras regiones del país, tales como Cerro Colorado en Arequipa y Castilla en Piura, además de las cuatro zonas intervenidas en San Juan de Lurigancho. 


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