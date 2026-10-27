Denuncian falta de limpieza en el río Rímac y alertan colapso del puente Huampaní

Hasta el puente Huampaní, en Chaclacayo, llegó un equipo de Buenos Días Perú por la denuncia de los vecinos que aseguran que no se han realizado acciones de descolmatación de esta parte del río Rímac, además, de la baja altura de la infraestructura.

Lo que se observa en esta zona preocupa por el inicio del fenómeno El Niño (el cual ha sido declarado como extraordinario), pues el incremento de lluvias ocasionaría la probable vulneración de la estructura de este puente, afectando a los vecinos y al tránsito.

VECINOS ASEGURAN QUE HAY ABANDONO DE LAS AUTORIDADES

Carmen Córdoba, dirigente de vecinos de Chaclacayo, comentó que desde que se inauguró el puente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las municipalidades de Chaclacayo y Chosica, “no se ha hecho nada”, además, dijo que “hay un abandono total [de las autoridades] y eso se refleja aquí, todo está colmatado”.

Por otro lado, son alrededor de 6 mil vecinos en Huampaní que podrían quedar incomunicados si este puente se daña, según informó Carmen Córdoba y explicó que gracias a los plantones de los vecinos se pudo construir esta infraestructura, pero ante la falta de obras de limpieza en el cauce esta vía se ha convertido en un peligro latente.

PUNTO CRÍTICO DURANTE INICIO DEL FENÓMENO EL NIÑO

En 2017, durante el fenómeno El Niño de ese año, este puente peatonal se llamaba Javier Pérez de Cuéllar y colapsó por el incremento y la fuerza del agua. En esa época la estructura tenía más de 20 años y permaneció intransitable durante cinco meses, luego fue reabierto con trabajos de reparación, posteriormente se instaló un puente provisional para garantizar el paso de los vecinos. El puente definitivo fue reinaugurado en 2025 y la inversión para su construcción fue de 19 millones de soles.

Añadieron que este punto es crítico y los vecinos ya tienen más de un año pidiendo la descolmatación, pero ante la indiferencia tienen que hacer un pedido de auxilio, además, el alcalde de Chaclacayo tampoco muestra interés en la zona: “tenemos 15 días sin agua, solo manda a sus funcionarios y no se responsabiliza. Hay un abandono por parte de la autoridad local”, finalizó.