Caso Lizeth Marzano: nueva estrategia de Adrián Villar a medio año del deceso de la deportista

A más de seis meses del accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano, la periodista Marisel Linares, pareja del padre de Adrián Villar, ha solicitado el archivo de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de encubrimiento personal.

En medio de esta situación, Gino Marzano, hermano de la deportista, recordó en Buenos Días Perú que el plazo de prisión preventiva de Villar vence en las próximas semanas. Por ello, pidió que las autoridades judiciales actúen con celeridad para que la muerte de su hermana no quede impune.

“Se vence la prisión preventiva. Nosotros buscamos que se tomen las acciones de manera rápida y se haga justicia por el caso de mi hermana. Tenemos preocupación porque tenemos algunas demoras en el proceso, el cual fue determinado como complejo (…) Creemos que existen pruebas suficientes para tomar decisiones importantes en el caso de mi hermana. Queremos que los responsables paguen”, comentó.

HABLA EL ABOGADO DE LA FAMILIA DE LIZETH MARZANO

Tras conocerse la solicitud de Marisel Linares, el abogado de la familia de la deportista, Julio Mendoza, sostuvo que la comunicadora tenía conocimiento del accidente, según lo declarado por Adrián Villar.

“Recordemos que Marisel Linares sí conocía los hechos porque se reúne en el parque momentos después (del accidente). Adrián Villar declaró posteriormente e indica que después del accidente, ya saben (todos sobre el accidente). Tras ello, contacta a su padre y él contacta a su pareja y después se reúnen en el parque. ¿Qué sucede ahí? Un acto de ocultamiento. No consideramos que esto sea admitido por el juez que está viendo el caso”, comentó.

ESTRATEGIA DE LA DEFENSA DE ADRIÁN VILLAR

Según Julio Mendoza, la defensa de Adrián Villar plantea una nueva estrategia basada en el supuesto estado de letargo en el que se habría encontrado su patrocinado al momento de los hechos, debido al consumo de medicamentos y al estrés laboral.

“Señalan que al momento de los hechos estuvo en momento de letargo por consumir ciertos medicamentos y estados de estrés por el trabajo con la finalidad de alargar la investigación y tratar de buscar una causa de justificación para lo que sucedió aquella noche”, expresó.