Vía Expresa Sur: motociclista muere tras impactar violentamente contra barrera en Surco

ACTUALIZACIÓN

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un motociclista identificado como Oswaldo Valentín Muriano impactó violentamente contra unas barreras plásticas en la Vía Expresa Sur, en Surco. El joven se trasladaba con otros motorizados a alta velocidad, pero tras ocurrir el accidente, sus compañeros intentaron auxiliarlo sin éxito, pues el joven perdió la vida.

NOTA ORIGINAL

Esta mañana, un motociclista, identificado como Oswaldo A., murió tras ser embestido por un auto en la Vía Expresa Sur, en Surco. El suceso se registró a la altura del parque Julio C. Tello, frente a la parroquia San Roque.

Trascendió que el joven, de 20 años, estaba parado junto a su motocicleta; al parecer la estaba limpiando. Era alrededor de las 4:00 a. m. cuando fue impactado por un automóvil; el chofer no detuvo la unidad y se dio a la fuga.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el suceso. Efectivos de la Comisaría de Sagitario llegaron al lugar para las investigaciones correspondientes y tratar de ubicar al responsable del mortal atropello.

Se espera la llegada del fiscal para el levantamiento del cadáver. Cerca de la zona donde ocurrió el accidente se encuentran dos cámaras de videovigilancia que podrían aportar información relevante para las indagaciones.