ATU anuncia ampliación del carril bidireccional en la avenida Arequipa para noviembre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que la segunda etapa del carril bus bidireccional de la avenida Arequipa comenzará a operar a mediados de noviembre de 2026.

Según informó el vocero de la entidad, Daniel Gonzáles, la infraestructura exclusiva, que actualmente conecta Emilio Fernández con Paseo Colón, se ampliará hasta la cuadra 15 del jirón Manuel Segura.

La medida se fundamenta en el balance de la primera fase iniciada en agosto, periodo en el cual el tiempo de viaje se redujo a entre tres y cinco minutos. Asimismo, la velocidad comercial de los buses aumentó de 9 a 16 km/h y la demanda diaria creció de 70 mil a 78 mil pasajeros, obteniendo la aprobación de nueve de cada diez encuestados por la ATU.

Sistema de accesos y permisos de tránsito

Los residentes podrán gestionar el Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAPP), documento que se tramita en línea presentando el DNI o un recibo de residencia y que se emite en formato físico y digital con código QR. El permiso contempla tres modalidades, anual para propietarios, semestral para inquilinos y de 24 horas para visitantes o servicios, delimitando la circulación a los siete sectores identificados por colores correspondientes a cada predio.

Adicionalmente, el esquema normativo detallado por la ATU permite el ingreso de taxis autorizados y movilidades escolares acreditadas para el embarque y desembarque de pasajeros. En el caso de los taxis por aplicativo no registrados que transporten a usuarios con discapacidad, estos deberán notificar su acceso previamente en los puntos de control, mientras que las personas con discapacidad podrán circular directamente presentando su carnet del Conadis o un VAPP personal no vinculado a una placa específica.