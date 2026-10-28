Breña: incendio consume almacén que funcionaba como cochera y deja a una adulta mayor herida

Un incendio de grandes proporciones consumió un almacén de mobiliario para eventos que operaba como cochera y vivienda. El hecho ocurrió este miércoles en la cuadra 12 del jirón Restauración, en el distrito de Breña.

El siniestro, reportado durante las primeras horas de la mañana, movilizó a múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos efectivos trabajaron arduamente para controlar las llamas y asegurar el perímetro en la zona afectada.

En diálogo con Buenos Días Perú, la propietaria detalló que dos automóviles que se encontraban estacionados en el área de cochera quedaron totalmente inservibles y calcinados. Asimismo, el fuego arrasó con más de 300 sillas de diferentes tipos, mesas altas, toldos y diversos equipos de decoración valorizados en aproximadamente S/70 mil.

Heridos y posible origen del siniestro

Durante las labores de evacuación de los inmuebles colindantes, una adulta mayor resultó herida con quemaduras de consideración en las piernas y los brazos. La afectada fue atendida de inmediato por paramédicos y trasladada hacia un hospital para recibir asistencia médica.

Según información preliminar, el fuego se habría originado debido a un cortocircuito por constantes interrupciones y variaciones en el suministro de energía eléctrica reportadas desde la noche anterior.