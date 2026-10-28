Rímac: Acusan a hijo de actriz Leslie Stewart de atropellar a adulta mayor de 82 años

Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart, ha sido acusado como el responsable de atropellar a una adulta mayor de 82 años, en la quinta Cristo Peregrino, ubicada en el distrito del Rímac.

En diálogo con Buenos Días Perú los vecinos y familiares de la mujer identificada como Doña Agustina denuncian la gravedad del accidente y exigen una investigación transparente por parte de las autoridades.

Los residentes del sector rechazaron las versiones que intentan deslindar responsabilidad señalando que la víctima se habría arrojado al vehículo o que padecía de Parkinson, afirmando que Doña Agustina era una persona lúcida, activa y muy querida que salía diariamente a realizar sus compras.

Estado de salud y pedido de justicia

De acuerdo con los reportes médicos, la mujer se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) bajo observación médica . Los diagnósticos indican que presenta fracturas en el cráneo y en la cadera, además de un coágulo en la cabeza como consecuencia del fuerte impacto durante el atropello.

Los residentes reiteraron su pedido de justicia ante las autoridades para que el caso sea esclarecido con total imparcialidad y se determinen las responsabilidades correspondientes sobre el conductor involucrado.