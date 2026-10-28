Los Olivos: capturan a conductor que atropelló a motociclista y se dio a la fuga

Agentes del serenazgo de Los Olivos detuvieron al chofer tras una persecución en la cuadra 8 de la avenida Angélica Gamarra, luego de que las cámaras de seguridad registraran que atropelló a un motociclista y se dio a la fuga.

Dicho incidente ocurrió cuando el conductor de una combi de transporte público arrolló a un motociclista en medio de la vía. Tras el impacto, el chofer dejó a la víctima tendida en el pavimento, retrocedió y continuó su marcha para escapar del lugar.

El joven motociclista quedó gravemente herido sobre la pista. Sin embargo, el accionar del conductor quedó registrado por las cámaras de seguridad de la municipalidad, lo que permitió activar la alerta y el seguimiento por parte del serenazgo.

Persecución y captura del responsable

Tras visualizar la ruta de escape a través del sistema de videovigilancia, los agentes municipales iniciaron una persecución por varias cuadras para interceptar la unidad. Diez minutos después, a diez cuadras del punto inicial, las autoridades lograron cerrar el paso al vehículo y retener al conductor, quien argumentó ante los agentes que no auxilió a la víctima porque "estaba muy apurado".

Cabe resaltar, que el sujeto detenido fue plenamente identificado y trasladado a la comisaría Sol de Oro, mientras que el motociclista herido fue llevado a un hospital para que reciba la atención médica correspondiente.