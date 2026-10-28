Madre denuncia que su hija dada de alta tras 18 años en UCI podría volver al hospital por falta de equipos

La madre de la joven afirma que la empresa proveedora y el hospital evalúan suspender el soporte de ventilación domiciliaria, a pesar de contar con una sentencia a su favor.

Una joven que permaneció internada durante 18 años y medio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño de Breña tras contraer neumonía a la edad de un año y cuatro meses, logró retornar a su hogar ubicado en el distrito de Villa el Salvador el pasado 31 de marzo.

Tras un proceso legal que derivó en un Habeas Corpus favorable, la menor pudo retornar junto a su familia durante los últimos siete meses con el apoyo de un ventilador mecánico e implementos proporcionados mediante un convenio institucional.

En diálogo con Buenos Días Perú, la madre de la paciente, Mónica, señaló que la continuidad de este soporte vital se encuentra en amenaza debido a supuestos problemas en las licitaciones de los equipos médicos domiciliarios.

Exigen cumplir acuerdos y rechazan volver a hospital

De acuerdo con la madre, la empresa encargada de cubrir los costos ha indicado que no continuará con el servicio y propuso como primera opción que los menores retornen al hospital mientras se desarrollan nuevas licitaciones programadas hasta el mes de enero del próximo año.

Ante ello, la familia rechazó tajantemente la medida al considerar que un nuevo internamiento provocaría un severo daño psicológico, exigiendo que las autoridades y la empresa lleguen a un acuerdo definitivo para asegurar la estabilidad y calidad de vida de su hija en su hogar.