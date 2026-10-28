Nuevo ataque contra el transporte público: chofer de la ruta “10 E” termina herido

En menos de un mes ocurrió otro ataque armado contra un bus de la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla, más conocida como la “10 E”. Esto ocurrió en la avenida Zarumilla, cuadra 16, en Lurín.

Las cámaras de seguridad captaron a uno de los atacantes durante su huida mientras empuñaba un arma de fuego, pero la información que se maneja es que no sería el único involucrado, pues tres sujetos más llegaron en otro bus de transporte público y aprovecharon el paradero para bajar y atacar el bus de la empresa de transporte Santo Cristo que estaba a unos pasos.

VÍCTIMA CONTINÚA INTERNADO

El conductor resultó herido y fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, pero se encuentra estable, recibió dos disparos: uno en el tórax y otro en el brazo. Los delincuentes realizaron seis disparos y habrían escapado en un auto de lunas polarizadas.

Se recuerda que esta empresa de transportes ya ha sido atacada anteriormente, en menos de un mes. En esa oportunidad se atribuía el ataque a “Los Trujillanos”, que venían amenazando a los transportistas, pero en este atentado los agentes investigan si estos delincuentes perpetraron este ataque en la avenida Zarumilla.