Escolar sufre accidente en centro educativo que lo deja con una perforación intestinal

La madre de un menor herido en su centro educativo habló para Buenos Días Perú sobre el incidente que dejó a su hijo con el intestino perforado, luego que, al parecer, un compañero de clases lo hiriera con un lápiz durante clases en su colegio ubicado en el distrito de Comas.

El hecho cobró mayor magnitud porque ocurrió durante horario de clases y frente a un docente, según informó la madre de familia, además, denunció que la directora del centro educativo no respondió de manera correcta a esta situación: “Llamé a la directora y me dijo: ‘no sé señora, a simple vista no es nada grave, pero acérquese al hospital. Allí está la coordinadora con su papá'”, le respondió cuando ella pedía explicaciones por la salud de su menor.

Para la madre no fue solo un hecho fortuito, sino que fue planeado: “No fue algo casual (…) el niño sostuvo el lápiz y lo mantuvo sostenido hasta que mi hijo se sentó”, señaló la madre y aseguró que este compañero de clases planeó este hecho. Añadió que el médico le hizo varios exámenes, porque su hijo debía ser operado urgentemente, ya que el objeto pasó hasta el intestino.

MADRE DE FAMILIA PIDE JUSTICIA

El hecho ocurrió en agosto pasado en el colegio privado Federico Villarreal en Comas. El doctor encargado mencionó que el menor fue dado de alta después de dos meses, pero la madre pide justicia porque el colegio no ha reaccionado como se debería en este tipo de hechos, además, que no le permitieron el ingreso de sus otros menores hijos al centro educativo.