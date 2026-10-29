A balazos asesinan a hombre que estaba en auto: PNP investiga presunto ajuste de cuentas

El hecho ocurrió en la cuadra 6 de la avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo. La víctima, aparentemente, esperaba a una persona cuando fue sorprendida por dos delincuentes que llegaron a pie y realizaron hasta 13 disparos contra el vehículo del joven de 32 años y luego fugaron.

Se sospecha que ha dos cuadras del lugar había motocicletas esperando a los delincuentes. Los vecinos lograron escuchar a los asesinos cuando huían, pues también lanzaron unos gritos, esta acción también está siendo investigada por la policía.

Hasta el momento, se sabe que la víctima alquilaba el vehículo y se dirigía a un hospital donde un familiar se encontraba internado; lo que aún se investiga es porqué la víctima estaba en dicho lugar esperando en el carro.

LA VÍCTIMA TENÍA ANTECEDENTES POLICIALES

Los agentes policiales van a solicitar imágenes de las cámaras de seguridad de un local que se encuentra al costado del punto donde se cometió el crimen. La víctima fue identificada como Christopher Cangre Gonzales, que tiene antecedentes policiales, por lo que la policía nacional no descarta que se trate de un ataque por ajuste de cuentas.