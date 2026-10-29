Adolescente de 15 años es atacado a balazos frente a una bodega en Ventanilla

Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos cuando realizaba unas compras frente a una bodega ubicada en el asentamiento humano 6 de Agosto, en el distrito de Ventanilla.

Según la información preliminar, dos sujetos se acercaron al menor cuando se encontraba solo y le dispararon en al menos cinco ocasiones. Tras perpetrar el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen e identificar a los implicados.

DELINCUENTES HUYERON EN UN CARRO

Tras perpetrar el ataque, los dos sujetos huyeron en dirección a la avenida La Playa a bordo de un vehículo que los esperaba en las inmediaciones, con el que habrían buscado evitar ser identificados y detenidos.

Por otro lado, los vecinos intentaron auxiliar al menor y trasladarlo a un hospital, donde viene recuperándose de las lesiones sufridas durante el ataque.