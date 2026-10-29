Estructura deteriorada del puente Pérez de Cuéllar preocupa a vecinos de Chaclacayo

Una situación que genera preocupación entre los ciudadanos del distrito de Chaclacayo es el estado en el que se encuentra el puente Pérez de Cuéllar, cuya infraestructura presenta un evidente deterioro, pese a que continúa siendo utilizada diariamente por los vecinos.

Entre los daños reportados se encuentran grietas en el piso y barandas que no cuentan con los elementos de protección necesarios, lo que incrementaría el riesgo de caídas al río ante un posible accidente.

Asimismo, el puente tiene aproximadamente 20 años de antigüedad. Según los vecinos de la zona, desde hace varios años no se realizaría un mantenimiento integral de la estructura y únicamente se habrían reparado algunos sectores.

NO SE HACE MANTENIMIENTO

Cabe resaltar que esta infraestructura pertenece a la Municipalidad de Lurigancho-Chosica. En marzo de 2017, las intensas lluvias y el incremento del caudal del río Rímac provocaron el colapso del puente, cuya estructura terminó partida en dos.

Una de las principales preocupaciones es el estado actual de sus soportes, ya que varios sectores de la estructura presentan fracturas y se mantienen sujetos únicamente con cables, sin que se hayan realizado reparaciones adicionales.