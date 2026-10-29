Temperatura del mar peruano aumenta por ‘El Niño’: ¿qué está sucediendo en el litoral?

La inminente llegada del fenómeno ‘El Niño’ no solo ha causado alarma entre la población, sino también en diversas instituciones del país. Los primeros estragos de este evento climático ya vienen afectando el mar peruano, lo que ha generado preocupación en la Marina de Guerra del Perú.

En entrevista con Buenos Días Perú, el director de Hidrografía y Navegación de la Marina, el contralmirante Jorge Vizcarra, brindó detalles de lo que está aconteciendo en el litoral y de las consecuencias que se están registrando en los últimos días.

“Por efectos del fenómeno ‘El Niño’, ya se veía que el nivel medio del mar se vaya incrementando porque la propia temperatura, a la hora de estar subiendo, expande los fluidos, generando que el nivel del mar se incremente (…) Los vientos alisios han dejado de soplar; por ende, se está incrementando el nivel medio del mar”, comentó.

REGIONES AFECTADAS POR EL EVENTO CLIMÁTICO

De acuerdo con los análisis realizados por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, las regiones localizadas al norte del territorio nacional son las que mayor afectación han registrado. “El nivel del mar hemos visto que se ha incrementado hasta 60 centímetros; en algunos casos, hemos registrado 61 centímetros”.

Además, Jorge Vizcarra enfatizó que, a medida que se acerque el verano al Perú, la temperatura del mar irá aumentando y podrían registrarse episodios de lloviznas en diversas partes del territorio nacional. “La temperatura va a incrementar y es posible que los valores también lo hagan (…) Hay mayores probabilidades de que se generen lluvias”.