Bretoneche tras nuevo ataque contra el transporte: “estamos a punto del paro indefinido”

Un bus de la empresa de transportes “El Rápido” fue atacado por una organización criminal extorsiva que exige el pago de cupos. Se trata del cuarto caso de atentados al sector del transporte urbano que se registra desde el inicio de la semana. Ante esta situación, Julio Bretoneche advirtió que están "a punto de un paro indefinido” si continúa la inseguridad en el transporte.

TEMOR ANTE LA ESCALADA DE VIOLENCIA

Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano, comentó que los atentados se recrudecen, pues ya no les importa la hora en la que atacan. “Ayer estuvimos con una gerente de transportes donde no solo ha recibido amenazas, sino también contra su hijo. Esto es gravísimo porque se está dejando escalar [la situación]”, comentó Bretoneche, quien comentó que las acciones del gobierno no están obteniendo resultados: “solo se está dando un calmante a un paciente crítico”, enfatizó.

El representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano dijo que si no se capturan a los cabecillas no se van a lograr resultados. Añadió que las mafias cobran según la ruta, “mientras más larga es la ruta, más te cobran”. Comentó que no se está deteniendo a los mandos medios, las amenazas siguen llegando y escalando a las familias de los gerentes, explicó.

En cuanto a las empresas de transporte que han sido atacadas, son cinco que han decidido paralizar sus operaciones ya que su situación es crítica: “son más de mil familias en El Rápido, por ejemplo. ¿Imagina cuántos afectados hay?”, comentó Bretoneche, incluso hay conductores que están luchando por sus vidas en los hospitales tras ser atacados y deben hacer pagos, endeudarse, etc.

“LO DEL HELICÓPTERO ES UN ESPECTÁCULO MEDIÁTICO”

En otro momento, Julio Bretoneche comentó que están conversando para tomar acciones más drásticas ante la inacción del Gobierno, y piden no tener más espectáculos mediáticos como lo del helicóptero que, en su opinión, no sirve, pues no tendría sentido: “es un espectáculo mediático”. Sobre los miliares en los patios de maniobras, el representante dijo que es una medida disuasiva, pero “debe continuarse en el tiempo”, por lo que es importante que si se rota al personal, debe haber un relevo respectivo.