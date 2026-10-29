Interpol extradita a Lima a investigado por el presunto feminicidio de cosmiatra

A las 11 de la noche fue extraditado Luis André Flores Julca desde Argentina y llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde estuvo escoltado por policías argentinos. Luego, el principal sospechoso fue trasladado esposado hasta la sede de Requisitorias en San Juan de Lurigancho.

Con esto se inician los trámites para cumplir con la orden de prisión preventiva y con lo que dispongan las autoridades como sentencia para el presunto feminicida.

¿POR QUÉ FUE EXTRADITADO?

El pasado 11 de abril, una joven cosmiatra de 32 años, Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, fue atacada por su expareja, Luis André Flores Julca. En su momento, parecía que ella había perecido por un lamentable incendio que ocurrió en una vivienda, pero se aclaró que el sujeto la había atacado previamente y luego escapó del país.

Luego de rumores de su ubicación en Europa, la Policía Federal Argentina localizó a este sujeto y lo arrestó, en ese momento contaba con una orden de prisión preventiva fue incluido en el programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) por el delito de feminicidio agravado. Como se recuerda, la familia hizo la denuncia con temor porque no había una orden que pudiera retenerlo.