Buenos Días Perú

29/10/2026

Atacan a disparos un taller mecánico en el Callao y dejan nota de amenaza

En la carta extorsiva que dejaron estos sujetos en el negocio indica que “se comuniquen” caso contrario atentarían contra sus vidas.



En el jirón José Carlos Mariátegui, en el Callao, se ubica un taller mecánico donde ocurrió un hecho extorsivo. Las cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes llegando a la zona en una motocicleta; uno de ellos descendió, ingresó al local y disparó tres veces para, finalmente, huir con su cómplice.

Estos sujetos amedrentaron a los dueños durante el día, sin importar si había clientes y con la tranquilidad de sentirse impunes. En la carta extorsiva que dejaron estos sujetos en el negocio indica que “se comuniquen” caso contrario atentarían contra su vida.

Los trabajadores y los dueños de este negocio aseguran que las amenazas de este grupo son constantes, indicando que si no se someten a sus requerimientos delictivos tendrán consecuencias en cualquier momento. Los delincuentes que se atribuyen este crimen se hacen llamar “Los Vikingos”.

COMERCIANTES Y VECINOS PIDEN MÁS SEGURIDAD

Los propietarios trabajan para ganarse el día a día, por lo que este tipo de acciones les afecta enormemente. Cabe destacar que de pasar un hecho similar se puede denunciar a la policía porque se está investigando estos casos y está analizando las cámaras de seguridad y testimonios de la zona. En tanto, las víctimas piden seguridad, resguardo policial y que identifiquen los rostros detrás de los crímenes.


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