Atacan a disparos un taller mecánico en el Callao y dejan nota de amenaza

En el jirón José Carlos Mariátegui, en el Callao, se ubica un taller mecánico donde ocurrió un hecho extorsivo. Las cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes llegando a la zona en una motocicleta; uno de ellos descendió, ingresó al local y disparó tres veces para, finalmente, huir con su cómplice.

Estos sujetos amedrentaron a los dueños durante el día, sin importar si había clientes y con la tranquilidad de sentirse impunes. En la carta extorsiva que dejaron estos sujetos en el negocio indica que “se comuniquen” caso contrario atentarían contra su vida.

Los trabajadores y los dueños de este negocio aseguran que las amenazas de este grupo son constantes, indicando que si no se someten a sus requerimientos delictivos tendrán consecuencias en cualquier momento. Los delincuentes que se atribuyen este crimen se hacen llamar “Los Vikingos”.

COMERCIANTES Y VECINOS PIDEN MÁS SEGURIDAD

Los propietarios trabajan para ganarse el día a día, por lo que este tipo de acciones les afecta enormemente. Cabe destacar que de pasar un hecho similar se puede denunciar a la policía porque se está investigando estos casos y está analizando las cámaras de seguridad y testimonios de la zona. En tanto, las víctimas piden seguridad, resguardo policial y que identifiquen los rostros detrás de los crímenes.