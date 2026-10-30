Extranjeros se enfrentan a balazos en Surco: disparos dejan cinco heridos

Un violento enfrentamiento a balazos entre ciudadanos venezolanos se registró anoche en el parque El Bosque, ubicado en la calle Los Eucaliptos, en Surco. En el lugar se encontraron 39 casquillos de proyectil de arma de fuego.

Según revelaron los aterrorizados vecinos, tres personas se encontraban reunidas en una banca del parque consumiendo licor, cuando fueron interceptadas por otro sujeto que llegó caminando y comenzó a dispararles sin mediar palabra.

VARIOS MINUTOS

Inmediatamente, ante el ataque, las personas que se encontraban en el lugar repelieron los disparos, lo que desencadenó una balacera que se prolongó por varios minutos. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos transeúntes.

La ferocidad del enfrentamiento también quedó evidenciada en tres automóviles estacionados en la calle; terminaron con varias perforaciones de bala. Se conoció que los heridos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora.