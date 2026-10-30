Buenos Días Perú

30/10/2026

Ventanilla: sujeto deja mochila en pollería con carta amenazante

Ante el temor de que se tratara de un explosivo, agentes UDEX llegaron al lugar para investigar el contenido de la mochila.



Propietarios, trabajadores y clientes vivieron una noche de terror cuando un sujeto ingresó a la pollería y dejaron una mochila gris con un bulto dentro. El negocio de comida se encuentra en el cruce de las calles 7 y 8 de Ventanilla Alta.

El sujeto se fue del lugar tras dejar la mochila, pero la situación causó temor entre los testigos, por lo que llamaron a la Policía para manejar el caso, sin embargo, los agentes creyeron conveniente solicitar el apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) en caso se tratara de algún explosivo.

AMEDRENTAN A PROPIETARIOS

Cuando los agentes llegaron y abrieron la mochila encontraron dentro una caja de zapatos, en la cual había una carta extorsiva que iba dirigida al propietario del negocio. Ahora los agentes policiales interrogan al propietario para conocer desde cuándo recibe amenazas. 

Cabe destacar que nadie en la pollería salió herido pues el sujeto que ingresó al local no realizó disparos, pero este hecho hizo que varios comensales que se encontraban en el momento del incidente salieron despavoridos del lugar.

 


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