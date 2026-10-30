Breña: escalofriante testimonio de un comerciante de relojes víctima de secuestro y robo

Fue atacado al interior de su departamento por un padre y su hijo de 18 años, quienes le robaron 150 mil soles entre dinero y mercadería.

En entrevista con Buenos Días Perú, Samuel, un comerciante de relojes, reveló detalles del secuestro y asalto del que fue víctima y que casi le cuesta la vida. Fue atacado por un padre y su hijo de 18 años; le robaron 150 mil soles entre dinero y mercadería.

La víctima señala que solo conocía al joven, que era su habitual comprador; él llegó a su departamento ubicado en Breña, con su papá, con el cuento de pagarle una deuda y comprarle más relojes. Los tres conversaban en su sala cuando el muchacho lo atacó.

NO ES PERSONAL

“Me dice: Samuel, no es personal. Solo colabora y no te va a pasar nada. De ahí me coloca el taser y caigo al suelo (…) Cuando recupero la consciencia, estaba con esposas en las muñecas y me amarraron las piernas”, revela.

“Me sedaron con una droga (...) Cuando despierto, veo que uno está en mi cuarto y otro en el otro cuarto. En esos momentos se me ocurrió lanzarme desde el balcón, pues podrían morir; sabía que algún vecino me iba a auxiliar”, añadió.