Fenómeno El Niño: ¿qué alimentos pueden sustituirse en caso de desabastecimiento?

En el mercado de Surco se observa varios alimentos que podrían llegar a escasear por el fenómeno El Niño. La papa, cebolla y limón son insumos principales y muy usados en nuestros principales platillos peruanos, por ello hay cierto temor por el posible desabastecimiento o incremento de precios de algunos productos por efectos del fenómeno El Niño. Por ello, la nutricionista Milagros Agurto, ofreció algunas recomendaciones y tips para superar esta crisis.

TIP 1: TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS

“Habrá escasez de algunos productos, por ello lo que recomiendo es ir tomando medidas preventivas e ir abasteciéndonos, por ejemplo, en lugar de comprar un kilo de un producto, comprar dos”, comentó la experta, pero otra forma es adquirir algunos productos que pueden almacenarse por bastante tiempo como el caso de la yuca: “viene con una corteza dura y la tierra también la protege si sabemos mantenerla en buen estado de conservación”, explicó.

Otro alimento que también se puede almacenar entre dos a cuatro semanas, es el zapallo, para ello se le saca las semillas porque son las que se pudren rápidamente, sugirió.

TIP 2: USAR SUSTITUTOS DE INSUMOS

La nutricionista comentó que una posibilidad a la posible escasez es reemplazar el producto por otro similar. Para ello, Agurto sugirió que, en el caso de limón, la alternativa es usar vinagre común o el de manzana; para los ajos, estos pueden conservase en refrigeración en botellas; y en el caso de la cebolla, se puede usar como sustituto el poro.

En cuanto a los alimentos con aporte proteico, Agurto señaló que el pollo no debería escasear, a diferencia del alimento del pollo que suelen ser más sensibles a la escasez y desabastecimiento. Además, el huevo es una excelente opción para obtener proteínas, o las vísceras son una buena alternativa como la sangrecita, hígado de pollo, pueden servir en lugar de las proteínas clásicas.

En caso de la escasez de avena u otros cereales, la nutricionista dijo que un excelente sustituto a estos son los cereales andinos como la kiwicha, quinua, cañihua, tarwi, entre otros.

TIP 3: APROVECHAR LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA

En el caso de frutas, Milagros Agurto comentó que se estima que entre 12 a 16 semanas serán complejas por el fenómeno El Niño, por ello se debe aprovechar las frutas de la estación, además, buscar que estas sean de diversos colores, pues aportan diversas vitaminas al cuerpo humano.

TIP 4: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE ALIMENTOS

La refrigeradora será de especial ayuda durante semanas difíciles, pero debe estar en buen estado, explica Milagro Agurto. En caso que no se disponga de este, la nutricionista recomienda que los alimentos crudos no deben mezclarse con los cocidos, usar empaques adecuados, buscar lavarlos correctamente con agua inocua, es decir, en agua con dos gotas de lejía, se deja en reposo 30 minutos y se enjuaga bien.

En suma, la especialista sugiere que se debe buscar alimentos que puedan durar por bastante tiempo o que puedan almacenarse como envasados para asegurar ciertas proteínas como el pescado enlatado, menestras, arroz, a fin de abastecerse en casa en caso haya escasez.

Advirtió que la conservación de lácteos es complicada, pues son productos que no duran muchos días, por ello lo importante es que el refrigerador esté en buenas condiciones, usar envases herméticos y buscar adquirir alimentos que se irán consumiendo a en el día.