Ataque armado deja un fallecido y cuatro heridos en el Callao

Un muerto y cuatro heridos dejó un ataque armado contra un grupo de personas que se encontraban reunidas compartiendo una bebida. Las víctimas fueron interceptadas por sujetos a bordo de un automóvil en la urbanización Ramón Castilla, en el Callao.

Algunos vecinos brindaron ayuda a las víctimas y los trasladaron al hospital Carrión, donde uno de los afectados llegó sin signos vitales, mientras efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo se sumaron a las labores de auxilio, según informó Exitosa Noticias.

Los peritos de Criminalística encontraron aproximadamente 20 casquillos de bala en el lugar, lo que motivó el cierre temporal de dos cuadras del jirón Chota y dejó daños por impactos de proyectil en automóviles estacionados en los alrededores.

Hipótesis de ajuste de cuentas

De acuerdo con la información preliminar, no se descarta que el ataque armado responda a un presunto ajuste de cuentas, cuyas circunstancias exactas y la identificación de los responsables continúan bajo indagación policial. Los residentes del sector manifestaron su constante temor debido a la inseguridad de la zona.

Más ataques en el Callao

Cabe resaltar, que hace unos días se registró un at contra un repartidor de delivery de la pollería El Corralito en el distrito de La Perla, quien recibió un impacto de proyectil en el pecho y permanece internado en el hospital Daniel Alcides Carrión con diagnóstico reservado.