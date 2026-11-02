Virtual alcalde de VES denuncia segundo ataque contra su vivienda

Las cámaras de seguridad de la vivienda del virtual alcalde electo de Villa El Salvador, Marcelino Huamán, captaron el momento en que un hombre encapuchado dejó un artefacto explosivo en el inmueble, la noche del último domingo, que posteriormente detonó.

La explosión no dejó personas heridas, pero ocasionó daños materiales en el portón de la cochera y en un vehículo de color gris que se encontraba estacionado en los exteriores de la vivienda.

NO DESCARTA VÍNCULO CON GESTIÓN MUNICIPAL

Cuando ocurrió el atentado, Huamán se encontraba en el patio de su vivienda junto a su familia, cerca del lugar donde ocurrió la detonación. Tras el ataque, no descartó que este hecho esté relacionado con la actual gestión municipal.

"Nosotros hemos ganado las elecciones y hemos sido frontales y hemos señalado la corrupción que hay en la municipalidad. Entonces, no tengo enemigos de ningún lado, entonces de algún lugar debe venir", manifestó.

REPORTA SEGUNDO ATAQUE DURANTE SU CAMPAÑA

Por otro lado, el virtual alcalde aseguró que durante la campaña electoral, también dejaron un artefacto explosivo en su vivienda, pero afortunadamente la Policía logró desactivarla. "Asumo que es una correlación de hechos que tienen el mismo objetivo de amedrentarnos, de intimidarnos y, bueno, nosotros vamos a seguir porque tenemos un mandato de la población de hacer una buena gestión", manifestó.

Asimismo, indicó que las cámaras de seguridad registraron el rostro del atacante y espera que las imágenes permitan a la Policía identificarlo y determinar quién estaría detrás del atentado.