Disparan a joven tras resistirse a asalto en el Cercado de Lima

Según testigos, la víctima de aproximadamente 18 años, fue atacada por una pareja que iba a bordo de un moto en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Garcilaso de la Vega.

Un joven de aproximadamente 18 años terminó herido de bala tras resistirse al robo de su teléfono celular por parte de dos presuntos delincuentes a bordo de una moto lineal. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas 28 de Julio con Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima.

La víctima, quien trabajaría en un puesto de comida ubicado en la feria del Museo Metropolitano, aguardaba un taxi como parte de su rutina diaria, fue interceptada por un hombre y una mujer que descendieron de un vehículo menor.

Según los vecinos, el sujeto lo agredió físicamente ante la negativa del joven de entregar su celular; sin embargo, la mujer sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, dejándolo malherido en el piso.

Fallo en huida y disparos a transeúntes

Los delincuentes intentaron escapar del lugar, pero la motocicleta presentó una falla mecánica y dejó de funcionar, lo que los obligó a que empujen el vehículo. Al percatarse de que no podían encender el motor y verse acorralados por las personas que comenzaron a seguirlos para evitar su fuga, la mujer empezó a realizar disparos contra quienes se encontraban detrás de ellos.

Cabe resaltar, que la víctima fue auxiliada y trasladada hacia el Hospital Rebagliati para recibir la atención correspondiente. Las cámaras de seguridad captaron el ataque y servirán para identificar a los atacantes que de acuerdo a testigos serían extranjeros.