Padres de familia protestan por colegio a punto de colapsar en Mi Perú

Manifestantes exigen la inmediata intervención de las autoridades regionales debido al colapso de las vías perimetrales y el grave deterioro de la infraestructura educativa.

Padres de familia del colegio "Chavinillo", ubicada en el distrito de Mi Perú, en el Callao, realizaron una protesta para exigir la urgente reconstrucción del plantel ante el inminente riesgo de colapso que presentan sus instalaciones.

La manifestación se originó debido al grave deterioro estructural del recinto escolar, el cual se ve seriamente afectado por la erosión de los terrenos colindantes y la paralización de obras viales en la zona.

Los padres denunciaron que el colegio presenta techos con calaminas oxidadas, paredes de madera sostenidas por maderos y veredas completamente rotas que carecen de bases de concreto seguras. Asimismo, señalaron que los trabajos de pistas y veredas ejecutados en el perímetro exterior por una empresa contratista dejaron zanjas abiertas y desniveles.

Denuncian incumplimiento de compromisos

Los manifestantes recalcaron que las autoridades del Gobierno Regional del Callao, encabezadas por el gobernador Ciro Castillo, han incumplido los compromisos asumidos anteriormente para la edificación de una nueva infraestructura.

Peligro para escolares

Ante la falta de respuestas y el retraso en las gestiones, los escolares que cursan los niveles de inicial y primaria, enfrentan peligros constantes y condiciones precarias que vulneran su derecho a una educación segura.