Cientos de familias visitaron cementerio Nueva Esperanza por el Día de los Fieles Difuntos

Durante la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, numerosas familias llegaron desde tempranas horas al cementerio Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, para compartir alimentos junto a las tumbas de sus seres queridos.

Entre las costumbres que trasladan los visitantes desde regiones como Chumbivilcas (Cusco) y Apurímac se encuentran la colocación de chicha de jora, pan guagua y ponche rojo en altares decorados.

Asimismo, las celebraciones reunen a varias generaciones que recuerdan a los difuntos acompañados de bandas típicas de música provenientes de Apurímac, rindiendo homenaje en las zonas más altas del terreno.

Comercio temporal y prevención sanitaria

La masiva presencia de visitantes genera oportunidades económicas para trabajadores independientes como Jorge, quien labora pintando cruces en el camposanto desde hace siete años y reporta ingresos de hasta S/320 diarios durante estas fechas.

Cabe resaltar, que ante la alta concentración de personas en el cementerio más grande de la capital, el Ministerio de Salud ejecuta campañas informativas dirigidas a prevenir y controlar el dengue en la zona.