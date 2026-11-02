Carabayllo: suboficial rescata a mujer que era víctima de hombre armado

Una mujer inconsciente fue rescatada por un policía cuando estaba en un riesgo inminente. El hecho se reportó en una habitación donde ella estaba a merced de un sujeto que la tenía entre sus piernas y amenazaba con herirla con un objeto punzo cortante.

El suboficial de segunda de la Policía, Rosbeli Rojas, exigió al sujeto que deje el arma, caso contrario utilizaría la fuerza, pero ante su negativa optó por disparar a la mano del agresor que se quejó de dolor. Inmediatamente, el sujeto y la mujer fueron trasladados hasta un centro de salud.

El intervenido de 28 años presentaba lesiones en el tórax y manos, en tanto, la víctima de 30 años tenía una contusión en la cabeza y debía ser evaluada por un posible traumatismo encéfalo craneano.

HABLA EL SUBOFICIAL TRAS RESCATE

Según información del general PNP, Víctor Hugo Meza, jefe de la Región Policial Lima Centro, la mujer que tenía en el piso era hermanastra del agresor, pero gracias a que otra mujer, quien sería pareja del agresor, logró escaparse de este sujeto y advirtió a la policía, pudieron dar con ella. El agresor es identificado como Mauco Gonzáles de 28 años, que había ingresado hace pocos meses al Perú procedente de Venezuela.

El general PNP Meza informó que el sujeto está siendo atendido en un centro de salud y será puesto en calidad de detenido, mientras las mujeres ya fueron dadas de alta. Por otro lado, agradeció el accionar del suboficial Rojas, quien evitó que se produzca una tragedia.

“En ese momento, al presenciar esa escena, lo que prima es salvar la vida. En ese caso usé el arma de fuego reglamentaria, lo que hace que suelte el arma blanca y evitar el riesgo de la que mujer pierda la vida y que el sujeto se quite la vida”, explicó el suboficial Rojas.