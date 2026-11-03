Reciclador fue asesinado a puñaladas en el Cercado de Lima: se habría resistido a asalto

Esta madrugada, un reciclador fue asesinado de múltiples puñaladas en los exteriores del mercado Jorge Chávez, ubicado en la avenida 28 de Julio, en el límite del Cercado de Lima con el distrito de La Victoria.

Primeras versiones apuntan a que el hombre, de 38 años, se resistió a ser asaltado; tenía el dinero de la venta de chatarra que había recogido. También se comenta que el crimen sería por un presunto ajuste de cuentas.

CINCO HIJOS

Una vecina refiere que dos hombres bajaron de un auto y, tras discutir con la víctima, lo apuñalaron varias veces, luego fugaron. Trascendió que el hombre era padre de cinco hijos, dos de ellos menores de edad.

La Policía acordonó el lugar y quedó a la espera de los peritos de Criminalística para las diligencias. La cámara de seguridad del municipio podría aportar imágenes clave para identificar a los responsables.