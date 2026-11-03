Sutran realizará más de 1800 operativos y desplegará 900 inspectores por la visita del papa León XIV

Ante la próxima visita del papa León XIV al Perú, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ejecutará un despliegue extraordinario de 1,800 operativos de control a nivel nacional.

Según informó Ronald Power, vocero de la institución a Buenos Días Perú, un total de 900 inspectores vigilarán las vías terrestres desde el 9 hasta el 18 de noviembre para resguardar a la ciudadanía durante este periodo.

Las acciones de fiscalización se llevarán a cabo tanto en los terminales terrestres como en los puntos de control fijos distribuidos en la Red Vial Nacional, además de sectores no pautados donde se supervisará el transporte formal e informal. Los inspectores verificarán que las unidades cuenten con autorización vigente, SOAT, revisión técnica y GPS operativo, procediendo con la retención de placas o el traslado a depósitos en caso de incumplimientos.

Herramientas digitales y proyecciones de viaje

Como parte de su estrategia preventiva, la Sutran recordó a la ciudadanía el uso de herramientas tecnológicas como el mapa interactivo de alertas viales disponible en su portal web y en la aplicación móvil "Viaje Seguro", el cual utiliza una metodología de semáforos para informar sobre el estado de las carreteras. Asimismo, la entidad habilitó el número de WhatsApp Fiscafono 999-382-606 para recibir reportes y consultas de los usuarios durante los desplazamientos.

Respecto al flujo vehicular, la institución prevé un incremento del 4% al 5% en los viajes interprovinciales debido al flujo de visitantes, lo que representaría cerca de 280 mil pasajeros desplazándose hacia las zonas de las actividades oficiales.