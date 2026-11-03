¡Atención! Advierten que precio del balón de gas doméstico podría llegar a los S/80

El precio del balón de gas doméstico se ha incrementado y podría llegar hasta los 80 soles. Desde una distribuidora en Breña, el dueño comentó que esta elevación del precio inició desde hace un mes.

PRECIOS SE ELEVAN S/2.50 CADA SEMANA

“Estamos preocupados porque desde los primeros días de octubre el gas sube 2.50 cada semana”, explicó el dueño de la distribuidora, además dijo que posiblemente se llegue a los S/80. Añadió que en todo el mes de octubre se ha incrementado S/8.

Añadió que el balón de gas con precio más cómodo llega a S/58 soles, pero si está continúan pronto pasará los 60 soles, mientras que los balones de gas de marcas más comerciales sobrepasan los 70 soles.

Esta situación genera indignación a los padres de familia que piden que no se suban los precios, por ello, algunas veces tienen que rebajar el precio para no afectar al cliente, explicó el distribuidor.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN

Según el representante de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas, este producto es el más usado luego del diésel. Ante esta situación, los dueños de distribuidores piden que se vaya al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) para evitar el alza y que se mantengan los precios.