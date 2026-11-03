Verduras registran alza de precios en mercado de Surquillo por efectos del fenómeno El Niño

El costo de diversas frutas y verduras vienen experimentado un incremento considerable en los precios en los centros de abastos del distrito de Surquillo, afectando la economía de los compradores.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta un centro de abastos en dicho distrito donde corroboró que, productos básicos como la zanahoria, el apio, el choclo y la papa amarilla registran alzas en sus costos debido a la menor cantidad de mercadería que llega desde los mercados mayoristas.

Entre los productos con mayor variación se encuentra la zanahoria, cuyo precio por kilo pasó de costar S/2.50 y S/3 a venderse entre S/7 y S/8. Asimismo, los vendedores señalaron que el atado de apio ahora cuesta S/25 soles en el mercado mayorista frente a los S/7 que se vendía, mientras que el kilo de papa amarilla subió de S/5.50 a S/7.50 y la docena de lechuga subió hasta los S/30.

Impacto de El Niño en cosechas

De acuerdo con los testimonios de los comerciantes, la reducción en el ingreso de productos desde los mercados mayoristas se da por el impacto del fenómeno El Niño sobre las zonas agrícolas. Las alteraciones climáticas y las dificultades en el transporte de carga han disminuido el volumen de abastecimiento de hortalizas hacia la capital, limitando la distribución en los puestos de venta.

Restricción en venta de alimentos

Cabe resaltar, que algunos puestos han optado por suspender temporalmente la venta de determinados productos, como el choclo, cuyo precio pasó de S/2.80 a S/5 por kilo. Los comerciantes advierten que esta situación de escasez mantiene la incertidumbre en el sector minorista y genera preocupación sobre futuros ajustes en los costos de la canasta básica.