San Martín de Porres: vecinos hartos de piques ilegales, bulla y basura por personas de mal vivir

El cruce de las avenidas Canta Callao y Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres, se ha convertido en el “patio de juergas” de muchos conductores y de motorizados que realizan piques ilegales durante la madrugada, todo ello afecta a los vecinos.

Según la denuncia vecinal, pese a que existe una cámara municipal en la zona, pero según la comuna es la Policía Nacional quien debe encargarse de la situación, pero según reportan los vecinos, los agentes policiales llegan, los ahuyentan, pero 30 minutos después regresan.

Por otro lado, los vecinos aseguran que estas personas los han amenazado: “Esta avenida se ha vuelto ‘tierra de nadie’. Todo es ruido con parlantes y no podemos descansar. Además, hay una discoteca y estas personas salen a orinar en la calle, pero el alcalde no hace nada”, manifestó.

Añadió que la policía los retira, pero cuando las autoridades se van regresan y siguen con el bullicio. “Como nadie los sanciona, siguen con las fiestas todas las semanas”.

PERSONAS DE MAL VIVIR

En otro momento, un vecino añadió que estas personas también llevan armas, por lo que no pueden retirarlos. “Ellos llevan armas, fuman drogas. No sé qué vamos a hacer”, manifestó el vecino.

En tanto otra persona también señaló que las autoridades no aparecen: “no les interesa, parece”, señaló e indicó que lo que necesitan son soluciones ante esto, pero ni la policía ni el alcalde del distrito se encargan de esta situación.

Finalmente, una comerciante dijo que estas personas se ponen a bailar alrededor de su quiosco y luego le dejan todo orinado y se ponen agresivos si es que se les pide que se vayan.