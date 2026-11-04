Chofer y pasajero resultan heridos tras ataque a balazos contra combi en el Callao

Un chofer y su pasajero que iban en una combi resultaron heridos durante un ataque armado perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Venezuela y Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Callao.

La unidad vehicular se había detenido para recoger pasajeros cuando fue interceptada por los sujetos quienes realizaron al menos cinco disparos, lo que obligó al conductor a realizar maniobras para intentar escapar de los impactos.

El pasajero sufrió una lesión a la altura de la mano derecha, mientras que el conductor, a pesar de estar herido, continuó su trayecto hasta el Hospital Carrión para que ambos recibieran atención médica.

Evidencias encontradas y estado de víctimas

Tras la alerta del atentado, la Policía Nacional implementó el plan cerco en la zona, logrando ubicar a pocos metros del lugar la motocicleta utilizada por los delincuentes para perpetrar el ataque armado.

Asimismo, durante las diligencias en el perímetro, los agentes hallaron un casco y un silenciador que pertenecerían a los atacantes. Las autoridades policiales confirmaron que las víctimas se encuentran fuera de peligro tras ser atendidas por el personal médico.