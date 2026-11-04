Conductor resulta herido tras despiste de auto en la Costa Verde

Un conductor resultó herido durante la madrugada de este martes tras registrarse el despiste de su auto en el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura del parque de la Pera, en el distrito de Magdalena.

El accidente ocurrió cuando la pista se encontraba resbaladiza debido a una intensa garúa que afectó la zona. La unidad vehicular se desplazaba en sentido de sur a norte con dirección hacia el Callao.

El automóvil sufrió severos daños en la parte frontal, la cual quedó destrozada con desprendimiento de autopartes. El parabrisas terminó destruido a consecuencia del choque; sin embargo, la activación de las bolsas de aire evitó que el conductor sufriera lesiones de mayor gravedad.

Atención de accidente y restricción del tránsito

Paramédicos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y personal de emergencia acudieron al lugar del accidente para auxiliar al chofer herido. Asimismo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo acordonaron el área para las diligencias correspondientes.

Debido a la presencia del vehículo a un lado de la vía, las autoridades dispusieron el cierre temporal de uno de los carriles con dirección al Callao. El tránsito permaneció restringido parcialmente durante las primeras horas de la mañana a la espera del retiro de la unidad.