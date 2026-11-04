Disparan contra portón de una vivienda y dañan automóvil en Comas

Cámaras de seguridad captaron a dos sujetos a bordo de una mototaxi azul disparando en cinco oportunidades contra el portón de una vivienda ubicada en el cruce del jirón Tarapacá con la avenida Túpac Amaru, en Comas.

De acuerdo con las imágenes, el vehículo menor se detuvo en el frontis y uno de los sujetos descendió para acercarse a la vivienda y perpetrar los disparos. Tras ello, ambos individuos escaparon a bordo del mismo vehículo azul.

Los residentes de la vivienda afectada se encontraban durmiendo cuando escucharon los balazos, pensando que el hecho ocurría lejos de su domicilio. Al despertar por la mañana y salir, se percataron de los orificios de bala e inmediatamente llamaron a la policía.

Testimonio de propietaria de vivienda

De acuerdo a la propietaria del inmueble, no es la primera vez que vive una situación similar, asegurando que no tiene deudas ni ha recibido amenazas de muerte o extorsivas, por lo que presume que los delincuentes se equivocaron de objetivo.

Diligencias policiales

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar de los hechos para recabar las evidencias y recoger el testimonio de la propietaria del inmueble. Las autoridades ya tienen en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad para continuar con las investigaciones e identificar a los responsables del ataque.