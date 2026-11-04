SMP: choque entre bus interprovincial y tráiler deja dos muertos en la Panamericana Norte

El choque entre un bus interprovincial y un tráiler dejó un saldo dos personas fallecidas la mañana de este miércoles 4 de noviembre. El accidente ocurrió en el kilómetro 10 de la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a las primeras informaciones, el bus de la empresa Cruz del Sur habría impactado contra la parte posterior de la unidad de carga pesada. Como consecuencia de la colisión, el conductor del vehículo interprovincial y un transeúnte perdieron la vida.

Las indagaciones policiales y la revisión preliminar en el sistema de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) revelaron que las unidades involucradas no cuentan con su documentación en regla.

Congestión vehicular y restricciones en la zona

El siniestro provocó el bloqueo total de los carriles de la Panamericana Norte en dirección de sur a norte, paralizando el tránsito vehicular por aproximadamente cuarenta minutos. Debido al accidente el parabrisas y la zona frontal del bus quedaron dañados y restos de autopartes quedaron regadas en el piso.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el punto para acordonar el área, desviar la circulación y colocar conos de seguridad con el fin de restringir el acceso. En tanto, las autoridades realizan las coordinaciones para el levantamiento de los cuerpos y realizar las investigaciones correspondientes.