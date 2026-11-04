Capturan a cinco presuntos extorsionadores que habrían exigido S/80 mil a empresario

La División de Investigación de Extorsiones (Divinext) de la Policía Nacional del Perú detuvo a cinco personas, entre ellas una mujer, acusados de integrar la banda criminal denominada "Los remanentes de los Injertos del Rímac".

Los implicados habrían amenazado a un empresario del rubro de la salud, exigiéndole el pago extorsivo de aproximadamente S/80 mil a cambio de no atentar contra su vida ni contra sus establecimientos comerciales.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los sujetos dejaron un artefacto explosivo en los exteriores de un local comercial del empresario en octubre pasado. Sin embargo, el atentado no se concretó debido a la lluvia que evitó que el explosivo detonara. Pese a ello, los delincuentes continuaron ejerciendo presión para forzar al agraviado a realizar la entrega del dinero.

Detalle de captura e investigaciones

El coronel Holger Ovando, jefe de la Divinext, detalló que la denuncia fue recibida en octubre tras el acoso sistemático contra los establecimientos del empresario ubicados principalmente en Lima Sur. Las pesquisas permitieron identificar los rostros de los sospechosos a través de grabaciones de seguridad que registraron el momento en que dejaban la carga explosiva en la puerta del local.

Tras el trabajo de inteligencia, los efectivos policiales lograron la captura de cinco sujetos, quienes también estarían vinculados a modalidades de trazabilidad de dinero mediante cuentas intermediarias.