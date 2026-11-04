Contraloría advierte atención de pacientes oncológicos en pasillos del INEN

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) registra hacinamiento y deficiencias en su servicio de emergencia, según un informe emitido por la Contraloría General de la República tras una inspección realizada entre el 1 y el 12 de octubre.

La supervisión del organismo de control constató que los pacientes con cáncer en estado crítico son atendidos directamente en los pasillos y en sillas de ruedas debido a la saturación del área de emergencia.

Asimismo, el documento de Contraloría advierte sobre la escasez de dispositivos médicos necesarios para brindar una atención oportuna y de calidad a los pacientes oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Falta de médicos oncólogos y riesgo en pacientes

A esta situación se suma la salida de tres profesionales de la salud, lo que ha generado la necesidad urgente de requerir cuatro nuevos médicos oncólogos para cubrir la alta demanda asistencial. El área de medicina crítica del hospital detalló que el incremento de pacientes supera la capacidad operativa actual del establecimiento.

Las autoridades de control explicaron que estas condiciones críticas incrementan el riesgo para la salud de los pacientes que acuden en estado delicado al nosocomio. El centro hospitalario afronta una fuerte presión operativa mientras se reportan las observaciones detalladas en el informe oficial.