Villa María del Triunfo: calles anegadas, autos atascados y bypass cerrado por fuerte lluvia

Nuevamente, las lluvias intensas afectan la zona sur de la capital, donde se han reportado fuertes precipitaciones durante la madrugada y que ha provocado aniegos y accidentes.

En la zona de Villa María del Triunfo, la lluvia intensa causó aniegos e inundaciones en algunos puntos del distrito. En la avenida Salvador Allende, cerca del mercado Solidaridad, se encuentra con algunos tramos empozados de agua, por ello las autoridades municipales han optado por cerrar la vía para evitar atascos de autos y solo se permite el ingreso de camiones y buses.

AUTO SE QUEDA ATASCADO POR AGUA EMPOZADA

Las calles lucen anegadas, y han provocado algunos accidentes, pues se reportó un vehículo detenido en la calle César Vallejo, el cual necesitó el apoyo de las autoridades para sacarlo del lugar, así como el bypass de Nueva Esperanza que nuevamente fue cerrado para evitar atascos.

En tanto, se observa que algunas viviendas han colocado canaletas en los techos para que el agua pueda discurrir hacia las calles y no quede empozada. Otras casas muestran que han colocado techos de calamina previamente para protegerse de este tipo de lluvias.

BYPASS DE PACHACÚTEC VUELVE A INUNDARSE

Las precipitaciones han ocasionado que gran cantidad de agua discurra hacia el bypass y termine inundado, por ello ha sido cerrado temporalmente. Las autoridades han enviado varias cisternas de EMAPE para retirar el agua empozada, mientras los vehículos usan las vías alternas para transitar, pero esta situación ha generado más tráfico.

Un representante de la comuna de Villa El Salvador explicó que se están realizando labores de evacuación del agua a través de EMAPE, monitoreo de puntos críticos (que son 44 ya identificados) en el distrito para evitar la afectación de personas, colegios, entidades y mercados.