Punta Hermosa: denuncian retraso en obras de prevención ante riesgo de posibles huaicos por El Niño

Vecinos del distrito de Punta Hermosa protestan para exigir la conclusión inmediata de las obras de prevención y canalización de cauces, las cuales registran meses de retraso respecto a los plazos iniciales de entrega.

Durante una inspección en la zona, se constató que el puente principal del sector presenta una base erosionada, estructuras metálicas oxidadas y tuberías expuestas a pocos metros del cauce, lo que representa un riesgo inminente de colapso ante el flujo de lodo y piedras.

En diálogo con Buenos Días Perú, los vecinos indicaron que más de 300 familias ubicadas en Playa Norte y zonas aledañas carecen de rutas de evacuación seguras, ya que el único acceso disponible coincide con la trayectoria directa de un posible huaico.

Riesgos en zona y pedido de vecinos

Los afectados señalaron que las gestiones realizadas ante la municipalidad y diversas carteras estatales no han generado soluciones concretas, dejando a la población expuesta a quedar incomunicada en caso de una emergencia.

Los pobladores recordaron los estragos ocasionados por el fenómeno El Niño y advirtieron sobre la ausencia de medidas sanitarias preventivas en el área, como la inmunización de los vecinos o la limpieza adecuada de colectores.