Papa León XIV en Perú: base Las Palmas tendrá aforo para 1,2 millones de fieles

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV al Perú ya comenzó. Se afinan los últimos preparativos para recibir al sumo pontífice, quien arribará al territorio nacional el próximo miércoles 11 de noviembre.

En conversación con Buenos Días Perú, el vocero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), coronel Carlos Tejada, informó sobre los trabajos que se realizan en la base aérea Las Palmas, ubicada en Surco, donde se celebrará una misa con el pontífice.

“Tenemos un 70% de avance del escenario y altar para la misa, los siguientes días solo son preparativos en cuanto a iluminación y tendido de toldos (…) El estrado es demasiado grande, tiene 19 metros de alto por 84 metros de ancho y 47 metros de profundidad. Está reforzado para resistir el peso de las imágenes del Señor de Los Milagros y Virgen de Copacabana, que se estima tener entre las dos siete toneladas”, manifestó.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA VISITA DEL PAPA

Según explicó Tejada, se está coordinando una serie de medidas de seguridad para atender cualquier eventualidad durante la presencia del papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

El operativo contempla la participación de los bomberos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Policía Nacional. Además, se dispondrá de un helicóptero dentro de la base para evacuar al pontífice si fuera necesario, así como de personal de seguridad en los exteriores del recinto.

¿CUÁNTAS PERSONAS PODRÁN ASISTIR A LA MISA?

Ante la expectativa de los fieles por ver a Robert Prevost, el vocero de la FAP precisó que la base aérea Las Palmas tendrá capacidad para recibir a más de un millón de personas. “El aforo está previsto para un millón 200 mil personas”, señaló.